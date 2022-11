Ad Altamura riapre lo sportello di Agenzia delle entrate

Giovedì 3 novembre riapre ad Altamura l'Agenzia delle entrate con un sportello decentrato in cui svolgeranno servizi sia Agenzia delle entrate sia Agenzia delle entrate riscossione. Lo ha annunciato la sindaca Rosa Melodia in un comunicato sui social. Agenzia delle entrate ha lasciato Altamura a gennaio del 2018 per problemi di umidità in via Marecchia, negli spazi del Laboratorio urbano giovanile. Pur di riavere a disposizione il servizio, il Comune ha messo a disposizione dei locali presso l'ex Tribunale dove sono presenti anche il Centro per l'impiego e l'ufficio del giudice di pace (anch'essi sono allocati nell'immobile comunale).La sindaca ha comunicato che "giovedì 3 novembre dopo un lungo e paziente percorso amministrativo, sarà ufficialmente aperto all'utenza lo sportello decentrato dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate – Riscossione presso l'immobile comunale sito in Largo Francesco Santoro Passarelli, già sede della sezione distaccata del Tribunale di Bari. La chiusura della sede locale di Agenzia delle entrate è avvenuta il 2 gennaio 2018 perché negli uffici in Via Marecchia venne rilevata un'inadeguatezza allo svolgimento di mansioni lavorative. Quando l'Amministrazione si è insediata ha presto instaurato un percorso amministrativo con le direzioni regionale e provinciale dell'Agenzia delle entrate, attivando un lungo e complesso iter amministrativo – purtroppo ulteriormente prolungato dalla pandemia da Covid-19 – per ottenere la riattivazione del servizio. Non era affatto scontato che ciò avvenisse"."Abbiamo sempre espresso la volontà - ha aggiunto la sindaca - di assicurare nuovamente la presenza sul territorio di un servizio particolarmente richiesto, ottenendo il raggiungimento dell'obiettivo. In questa fase di avvio lo sportello aprirà un giorno alla settimana, il giovedì. Ci auguriamo che nel prosieguo dell'attività la presenza di Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate Riscossione possa essere rafforzata, soprattutto a favore dell'utenza professionale e delle associazioni di rappresentanza".Per ora la sede aprirà un giorno alla settimana (il giovedì) e fornirà servizi di base. Si spera che possa aumentare i giorni e possa essere di maggiore utilità per i professionisti che sono costretti a recarsi all'ufficio territoriale di Gioia del Colle.