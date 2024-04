Ufficio del giudice di pace: garantita la copertura del personale

Comunicato dell'Amministrazione comunale sull'Ufficio del giudice di pace: il funzionamento dell'ufficio ad Altamura è garantito con la presenza del personale del Comune.Con nota del Sindaco Vitantonio Petronella e del Dirigente del Servizio personale Avv. Berardino Galeota, l'Amministrazione comunale ha comunicato al Presidente del Tribunale di Bari, al Presidente della IV Sezione Civile di Bari e al Giudice di Pace di Altamura una soluzione temporanea al fine di garantire la funzionalità dell'Ufficio del Giudice di Pace, nella struttura in Largo Francesco Santoro Passarelli.La soluzione individuata prevede il collocamento di un Istruttore Amministrativo (ex Cat. C) a tempo indeterminato e l'utilizzo di n. 3 unità di personale interno a rotazione (ex Cat. D), con pregressa esperienza lavorativa nel ruolo, al fine di fronteggiare l'emergenza creatasi dall'assenza temporanea della Funzionaria adibita alle mansioni di cancelleria."L'Amministrazione - afferma il Sindaco - ribadisce l'impegno nel garantire il piena funzionalità dell'Ufficio del Giudice di Pace di Altamura che svolge un ruolo cruciale nella tutela della giustizia e della legalità nel nostro territorio. La questione ha visto impegnata, unitamente agli uffici, l'assessore al Personale, dott.ssa Lucia Diele, nonché anche il Presidente del Consiglio Comunale, dott. Luigi Lorusso, in rappresentanza dell'intera assise comunale che ha sollecitato una pronta soluzione".