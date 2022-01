Ufficio del giudice di pace, il Comune corre ai ripari

Aggiornamenti sulla questione dell'ufficio del giudice di pace che è a corto di personale come abbiamo scritto alcuni giorni fa . Tre le unità in servizio ma una è prossima al pensionamento e non è più disponibile. Inoltre basta qualche altra assenza e l'ufficio va in tilt tanto che poco prima della fine dell'anno è rimasto chiuso per due giorni per totale mancanza di dipendenti del Comune. Bisogna ricordare che l'ufficio del giudice di pace è un servizio garantito dal personale del Comune.L'associazione degli avvocati ha sollecitato l'amministrazione a trovare una rapida soluzione, soprattutto perché le carenze gestionali e organizzative hanno già portato alla chiusura dell'ufficio del giudice di pace a Gravina. Inoltre negli ultimi giorni si è fatto sentire anche il Tribunale con una nota inviata al Comune dal presidente della quarta sezione civile. L'altro giorno si è tenuto un incontro tra l'ente e l'associazione degli avvocati, rappresentata dal presidente Antonio Santeramo, per fare il punto della situazione.Con una comunicazione firmata dall'assessore Raffaella Petronelli, l'amministrazione comunale ha invitato il dirigente del quarto settore ad "adottare immediati provvedimenti per la soluzione della problematica segnalata, anche attraverso eventuali ordini di servizio" per individuare un istruttore amministrativo da destinare all'ufficio del giudice di pace. Alla luce delle numerose assunzioni effettuate e quelle da effettuare, sono 19 gli istruttori amministrativi categoria C. Inoltre nella nota dell'amministrazione si segnala che "in altri settori si è riscontrata la presenza di unità in numero maggiore rispetto al fabbisogno utile e necessario".L'esigenza immediata è individuare il dipendente da inserire nell'organico dell'ufficio per garantire il numero minimo necessario al funzionamento.