Ufficio del giudice di pace, a febbraio arriva un rinforzo

Dal 16 febbraio all'ufficio del giudice di pace presso l'ex tribunale in Largo Santoro Passarelli prenderà servizio un'altra dipendente del Comune di Altamura, una nuova unità ("istruttore contabile categoria C") che entrerà a febbraio nell'organico del Comune con una mobilità. Lo ha garantito l'amministrazione comunale con una lettera inviata al Tribunale di Bari che aveva chiesto chiarimenti sulle carenze di organico che prima della fine dello scorso dicembre avevano provocato la chiusura dell'ufficio per due giorni.La nuova unità subentrerà ad un'altra dipendente che dal primo maggio andrà in pensione e che al momento è assente. Nella nota inviata dalla sindaca Rosa Melodia, dall'assessore alle risorse umane Raffaella Petronelli e dal dirigente Berardino Galeota si comunica che la nuova dipendente prenderà servizio subito presso l'ufficio del giudice di pace in modo da "consentire un agevole passaggio di consegne e una adeguata formazione".Attualmente sono tre i dipendenti comunali in servizio presso l'ufficio ma due in servizio. Quindi si ripristina il numero minimo di tre dipendenti. Ma l'avvocatura cittadina insisterà anche per una quarta unità in modo tale da rafforzare il mantenimento della sede del giudice di pace ad Altamura ed evitare spiacevoli sorprese come quella avvenuta a Gravina dove negli ultimi giorni prima c'è stata la cessazione delle funzioni e nel giro di pochi giorni il ripristino.