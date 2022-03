Parcheggio del tribunale diventerà una nuova area verde

L'associazione degli avvocati di Altamura "Francesco Santoro Passarelli" ha donato e messo a dimora 25 roverelle, dedicate a professionisti del foro locale, nel parcheggio dell'ex tribunale. Un'area che potrà essere trasformata in un nuovo luogo pubblico, se venisse attrezzato anche con arredo urbano, panchine ad esempio.La consegna degli alberi è avvenuta sabato mattina nel corso di una cerimonia in cui la sindaca Rosa Melodia e il presidente dell'associazione Antonio Santeramo hanno scoperto una targa. Le querce sono state dedicate a Filippo Barone, Caterina Calia, Raffaele Caso, Angelo Colonna, Andrea Creanza, Francesco Lemma, Enza Loiudice, Gianni Melodia, Angelo Montemurno, Domenico Moramarco, Leonardo Nota, Armando Padrone, Gino Pappalepore, Salvatore Petronelli, Francesco Pinto, Margherita Raimondi, Maria Daniela Rizzo, Paolo Santoro, Domenico Sardone, Vincenzo Massimo Siani, Giovanni Stigliano, Rosa Vulpio, Francesco Zaccaria, Gino Zaccaria.La benedizione è stata impartita da don Giovanni Giove. Presenti, tra gli altri, la deputata Angela Masi e Serena Triggiani in rappresentanza dell'Ordine degli avvocati di Bari.La donazione degli alberi è possibile facendo richiesta al Comune. Bisogna presentare una domanda all'ufficio del verde pubblico del Comune indicando l'albero, il tipo di pianta e il vivaio di fiducia, attendere l'autorizzazione e poi provvedere alla piantumazione. Il Comune ha anche istituito un "Registro delle donazioni verdi". I donatori, che si fanno carico delle spese, hanno la possibilità di esporre un cartello con le motivazioni o la dedica dell'albero che, in vari casi, ricordano persone scomparse. Una volta piantumato, la cura degli alberi compete alla ditta affidataria del verde cittadino.