"Agenzia delle entrate, restituito il rispetto ad Altamura"

"La riapertura dell'Agenzia delle entrate ad Altamura è un'ottima notizia per tutta la comunità dell'alta Murgia. Finalmente professionisti, imprese e cittadini non dovranno più essere costretti a spostarsi di 40 chilometri per accedere a dei servizi necessari e fondamentali". Lo afferma in una nota il deputato altamurano Rossano Sasso, della Lega."Nel marzo del 2019 incontrai l'allora direttore regionale dell'Agenzia, il dott. Salvatore Degennaro - aggiunge - con il quale trovammo già la soluzione per un veloce ritorno degli uffici nella stessa città, ma in locali ovviamente diversi da quelli inizialmente utilizzati e sgomberati per inagibilità. La decisione sui nuovi spazi da utilizzare spettava al Comune di Altamura che, dopo 3 lunghi anni, ha scelto e predisposto i locali dell'ex Tribunale. Un lavoro di squadra fra istituzioni fruttuoso ma che sinceramente avrebbe potuto avere delle tempistiche più celeri. Il mio impegno per il territorio continua e la mia missione quotidiana sarà quella di continuare a mettere al centro degli impegni governativi l'alta Murgia portando sul territorio nuove idee progettuali, servizi, infrastrutture e finanziamenti, in modo da iniziare a restituire al territorio ed in particolare ad Altamura quel rispetto che le è dovuto e che la politica nazionale per troppo tempo le ha negato".