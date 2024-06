Sasso: importante finanziamento per nuovo asilo nido ad Altamura

Comunicato dell'on. Rossano Sasso, capogruppo Lega in Commissione Cultura Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, sui fondi del PNRR varati per il nuovo piano degli asili nido. Anche un progetto ad Altamura è stato finanziato."L'attenzione del Governo nazionale e della Lega per il territorio di Altamura è sempre alta e si conferma ancora una volta con un cospicuo finanziamento, ottenuto ancora una volta dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Nel recente passato da Sottosegretario all'Istruzione nel Governo Draghi ho avuto il piacere di annunciare numerosi finanziamenti per le scuole altamurane, ma questa volta grazie al Governo Meloni e al Ministro leghista Valditara la nostra città ha ottenuto un super finanziamento: ben 2.598.000 di euro.Si tratta di uno stanziamento con cui sarà finalmente possibile costruire un asilo nel quartiere Trantacapilli, che potrà ospitare ben 108 piccoli altamurani e grazie al quale finalmente le famiglie di quel quartiere e, in particolare, le donne impegnate a conciliare vita familiare e lavorativa, potranno godere di un servizio essenziale. Questo finanziamento è costituito da risorse in larga misura di fonte nazionale e aggiuntive rispetto al Pnrr e rappresenta un passo in avanti fondamentale per il superamento dei divari territoriali e infrastrutturali nei servizi per l'infanzia. Aggiungo inoltre che nei prossimi mesi il Ministro Valditara verrà in visita nella nostra città.Con la Lega al Governo, come sempre risultati concreti per Altamura e per gli Altamurani. Al pd e al m5s lasciamo le polemiche inutili e i balletti sul carro del gay pride".On. Rossano Sasso, capogruppo Lega in Commissione Cultura Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati