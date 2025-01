Asili nido: si procede con accredito in catalogo telematico

Con l'Atto Dirigenziale n. 5 del 22/01/2025 è stato approvato l'Avviso pubblico per la conferma dell'accreditamento delle unità di offerta già accreditate e per l'accreditamento di nuove unità non ancora presenti, da inserire nel Catalogo telematico per minori zerosei (0-6) anno educativo 2025/2026. A partire dalle ore 12.00 del 23 gennaio 2025 sarà possibile effettuare le procedure di conferma e di accreditamento tramite la piattaforma telematica "Studio in Puglia".Anche per l'anno educativo 2025/2026, come nelle ultime due annualità educative, il Catalogo telematico è aperto all'accreditamento da parte di asili nido, centri ludici per l'infanzia e servizi innovativi per la prima infanzia, disciplinati dal Regolamento regionale n. 4/2007 s.m.i., e riguarda sia le unità di offerta che intendono solo confermare il proprio accreditamento già in essere, sia quelle che decidono di presentare istanza per la prima volta. Si tratta di una procedura ormai consolidata negli anni, che consente di presentare alle famiglie un Catalogo di offerta educativa basato su caratteri qualitativi elevati sia sotto il profilo organizzativo che professionale.La procedura del Catalogo è propedeutica all'approvazione dell'Avviso rivolto ai nuclei familiari per la presentazione delle domande di Buono educativo zerotre (0-3) prevista per il prossimo aprile-maggio. I posti offerti nel corrente anno educativo 2024/2025 sono complessivamente n. 11.117 con un investimento di più di 70.000.000 di euro a valere sul Fondo Sociale Europeo e sono in corso le procedure per dare copertura a tutti i richiedenti."In Puglia la platea del sistema di offerta autorizzata risulta in crescita, perciò, mi auguro che con l'intervento appena riaperto sia possibile incrementare anche il numero di posti accreditati nel Catalogo telematico per dare fiducia e stabilità alle famiglie, garantire uguali opportunità educative di qualità per tutti i bambini e le bambine presenti in Puglia e sostenere con interventi concreti l'universalità di accesso all'educazione in età prescolare" fa sapere l'assessore regionale Sebastiano Leo che aggiunge " L'impegno dell'amministrazione regionale è incessante e si articola su più fronti in quanto siamo molto impegnati non soltanto nel finanziamento della gestione dei servizi per minori, ma anche nel sostenere l'attuazione del Sistema integrato zerosei in Puglia attraverso la formazione congiunta del personale educativo e docente, l'avvio dei Coordinamenti pedagogici territoriali e la redazione del disegno di legge regionale che disciplina il nuovo assetto dettato dalla riforma e che in tempi rapidi proporrò all'attenzione del partenariato sociale per intraprendere l'iter legislativo" ha concluso Leo.