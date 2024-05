Buono servizio per minori, pubblicato avviso pubblico

È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia l'Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari per l'accesso ai servizi socio educativi per minori tramite l'utilizzo del "Buono Servizio Minori" Annualità - 2024-2025.Le risorse finanziarie attivate dalla Regione Puglia nell'ambito del PR Puglia FESR-FSE+ 21-27, Azione 8.13, ammontano a 25 milioni di euro, erogati in favore degli Ambiti Territoriali Sociali/Consorzi, che si avvalgono della piattaforma informatica.Per la presentazione della domanda di accesso al Buono servizio minori da parte del referente del Nucleo familiare, ovvero da suo delegato, è attivata una finestra temporale decorrente dalle ore 12 del 05 giugno 2024 fino alle ore 12 del 02 luglio 2024.La procedura di abbinamento minore-posto a Catalogo ha inizio dalle ore 12 del 05 giugno 2024 fino alle ore 12 del 05 luglio 2024.