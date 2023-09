Buoni educativi 0-3 anni, lunedì sciopero degli asili nido

La Fism Puglia, la maggiore associazione di categoria dei servizi educativi 0-6 anni (i cosiddetti asili nido), ha annunciato che lunedì ci sarà uno sciopero. Saranno circa 200 asili nido ad aderire. Si tratta di una forma di protesta sull'applicazione dei buoni educativi 0-3 anni perché "circa l'impossibilità per almeno 9mila famiglie pugliesi di avere certezze sulla domanda così come per le stesse strutture di programmare gli organici necessari". Ciò è dovuto ai ritardi con cui l'avviso pubblico è stato pubblicato."La Fism Puglia - dice il presidente Fabio Daniele - smentisce l'assessore Leo. 10.000 bambini pugliesi non potranno frequentare dal 1° Settembre i servizi educativi con il buono educativo. L'avviso è chiaro: le graduatorie "provvisorie" per l'accesso saranno disponibili solo dal 15 settembre. Gli Asili nido, le Sezioni primavera, i Centri ludici per la prima infanzia e i Servizi socio educativi sperimentali per la prima infanzia, rappresentati dalla FISM Puglia, proclamano lo stato di agitazione». Secondo l'associazione di categoria, l'avviso "non è stato condiviso con il Comitato zero/sei anni e ha messo gli operatori del settore di fronte a decisioni che, a qualche giorno dall'avvio dell'anno educativo, creano grande disagio alle unità di offerta ed alle famiglie che, con largo anticipo, hanno scelto le strutture dove iscrivere i propri figli".Secondo la Fism, "le modalità di abbinamento dei minori previste, non tengono conto delle iscrizioni effettuate come ogni anno dalle famiglie nei mesi di gennaio e febbraio, come tra l'altro previsto per tutto il sistema d'istruzione nazionale- Quello che ci stupisce è il comunicato dell'assessore Leo, il quale pensa che sia un avviso a sportello e che non ci sia una graduatoria di accesso con dei criteri ben precisi. Hanno sbagliato a scrivere l'avviso o non capiscono quello che hanno scritto?».