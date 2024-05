Play off serie A, la Soccer Altamura suona la carica

Archiviata la partita contro la WFC Grottaglie, per la Soccer Altamura si fa sempre più vicino il secondo impegno nei play-off di serie B che la vedrà opposta alla Virtus Cap San Michele. Torna, dunque, uno dei derby che hanno infiammato le ultime stagioni con le due squadre che si sono affrontate con il coltello tra i denti, ma sempre nei confini della sportività. Quella che domenica sera andrà in scena al PalaPiccinni è la seconda partita da dentro-fuori per la squadra biancorossa che durante la settimana ha chiamato a raccolta tutta la cittadinanza affinché il sogno realizzato dalla locale squadra di calcio, possa proseguire con quello della Serie A di calcio a 5 femminile.Una delle giocatrici più rappresentative è sicuramente il capitano, Maria Difonzo, che i derby contro la Virtus Cap li ha giocati tutti. Anche per lei, come altre sue compagne di squadra, questa è la prima esperienza nei play-off e la partita di domenica scorsa ha rappresentato un punto di partenza molto importante: "Se penso alla gara di domenica scorsa mi sento davvero orgogliosa di tutta la squadra. Abbiamo giocato una grande partita sotto tutti i punti di vista. Tutte ragazze hanno lottato su ogni pallone e siamo rimaste lucide anche nei momenti di difficoltà. Credo che l'attenzione e la grinta siano stati i fattori fondamentali per portarla a casa. Faccio i complimenti al Grottaglie perché sia le partite di regular season che quella dei playoff sono state gare avvincenti." Sulla partita di questa domenica ha lanciato un appello: "La vittoria ci ha dato entusiasmo e consapevolezza, ma il percorso è fatto da tante finali e domenica ci aspetta un'altra partita da affrontare con la stessa determinazione. Invitiamo ancora una volta tutti i nostri tifosi al Palazzetto e li ringraziamo perché sono stati il nostro sesto uomo domenica scorsa. Avremo bisogno anche del loro sostegno per proseguire la nostra corsa."Per quanto riguarda la Virtus Cap, la squadra guidata da Carmela Ricco, nonostante un ridimensionamento rispetto alla scorsa stagione quando ha vinto la Coppa Italia ed è stata in lotta fino all'ultima giornata per la vittoria del campionato, è una squadra sempre temibile, composta da giocatrici esperte ed abituate a calcare determinati palcoscenici: la vittoria di domenica scorsa in casa della Futsal Prandone ai supplementari ne è la conferma.Le due partite di regular season hanno visto prevalere la Soccer Altamura, impostasi sia in trasferta che in casa con lo stesso risultato, 4 a 1, ma questa domenica sarà un'altra storia. Ad arbitrare la partita sono stati designati Domenico De Candia di Molfetta e Antonio D'Addato di Barletta con Roberto Ciro Tristano di Molfetta al cronometro.Previste, prima della partita, alcune iniziative per gli spettatori. Pertanto la Soccer invita tutti ad essere presenti al PalaPiccinni per sostenere la squadra: "inseguiAmo insieme il sogno". Fischio d'inizio alle ore 19,00 con diretta streaming sulla pagina Facebook (https://www.facebook.com/SoccerAltamura) a cura di Puglia5.it.Arbitri Domenico De Candia di Molfetta e Antonio D'Addato di Barletta