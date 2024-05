Piazza Zanardelli: tolto l'asfalto, ecco la nuova pavimentazione

In dirittura d'arrivo il primo dei cantieri in piazza Zanardelli e, più nel complesso, sulle ville comunali. In tutto gli appalti sono quattro di cui due sulla Villa grande ma quello che è iniziato per prima è in forte ritardo e nell'incertezza.Invece procedono verso l'ultimazione i lavori della Clemens di Altamura per l'appalto di "Restauro e risanamento conservativo di piazza Zanardelli - percorso di Collegamento di via Matera e viale Martiri - PSR 2014/2020 intervento 4.1 Gal - Terre di Murgia". Sul percorso pedonale in piazza Zanardelli è stato rimosso l'asfalto che è stato interamente sostituito con un basolato in pietra.Oggi, inoltre, è stata rimodulata l'area di cantiere limitandola al tratto prospiciente la Chiesa di San Domenico: al fine di garantire maggiore spazio alle scuole sono state rimosse le recinzioni che delimitavano una parte della piazza. Il collegamento pedonale e la scalinata, quindi, sono riaperti. Nei giorni scorsi, sono stati messi a dimora 3 cedri in piazza Zanardelli, al fine di ripristinare l'aspetto storico-architettonico prevalente della piazza, e 7 olmi nella parte prospiciente la scalinata monumentale in via Matera, a compensazione delle alberature rimosse sulla stessa via negli anni precedenti."A breve - ha comunicato l'Amministrazione comunale - l'opera sarà completata e consegnata. A seguire partiranno le lavorazioni nelle ville comunali previste con il Pnrr. Prosegue, così, da parte dell'Amministrazione comunale e degli uffici il corposo programma di realizzazione di nuove opere pubbliche e di manutenzione di quelle esistenti per una città più vivibile e bella".