Nubifragio e grandine, danni nelle campagne di Altamura

Una parte del territorio di Altamura ieri è stato colpito violentemente da fenomeni climatici intensi che hanno riguardato anche altri Comuni della Città metropolitana. In particolare, ieri pomeriggio, si sono registrate piogge intense e una grandinata, accompagnate anche da forte vento. Eventi climatici di breve durata ma molto concentrati, quindi decisamente dannosi per le colture.Ad Altamura le zone più colpite risultano quelle del versante compreso tra le direttrici per Corato e per Ruvo. Allagamenti si sono registrati nei campi. Inoltre sulle strade provinciali 238 e 151 si sono depositati detriti, fogliame e vegetazione. Le strade, ad ogni modo, sono state sempre percorribili nella giornata di ieri anche se con la necessaria prudenza, anche se la viabilità in parte si è allagata.Da verificare l'entità dei danni in agricoltura.