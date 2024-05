Ragazzo di 16 anni di Santeramo folgorato da fulmine. Studiava ad Altamura

Un giovane di 16 anni di Santeramo in Colle è morto questo pomeriggio nelle campagne santermane dove è stato colpito da un fulmine mentre sulla zona imperversava un temporale. La tragedia è avvenuta in contrada Chiancaro. Stando alla prima ricostruzione, il ragazzo era in campagna con il padre e lo stava aiutando nella loro masseria, quando è stato colpito da un fulmine. È morto per arresto cardiocircolatorio.Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l'ambulanza del 118 ma, nonostante i soccorsi, non ce l'ha fatta. Una tragedia che lascia senza parole.Il sedicenne era uno studente di una terza classe dell'Istituto tecnico tecnologico Nervi Galilei di Altamura. La scuola ha espresso il proprio cordoglio e ha pubblicato un ricordo del ragazzo con un messaggio di affetto: "Giuseppe vivrai per sempre nei nostri cuori".