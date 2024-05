Team Altamura: fulmine a ciel sereno, mister Giacomarro non resta

"Quasi sicuramente non rimango qua. Abbiamo idee diverse di fare calcio e perciò quando ci sono idee diverse non è il caso di restare". Questa dichiarazione, rilasciata ieri a TeleSveva dopo la partita persa in casa con il Trapani (0-3), arriva un po' come un fulmine a ciel sereno. Il tecnico siciliano certamente è stato un artefice di questa scalata dalla serie D alla Lega pro serie C, portando la piazza altamurana nel terzo campionato nazionale.Sono parole che hanno subito fatto il giro tra gli addetti ai lavori e fra i tifosi. Sono inaspettate perché soltanto qualche giorno fa si festeggiava e non c'era sentore di questa possibilità che Team e Giacomarro dividessero le loro strade. Per ora non ci sono comunicati ufficiali ma è già partito il toto-nomi.A conclusione dell'ultimo impegno della stagione, Giacomarro ha "rivendicato" i risultati ottenuti con la sua guida tecnica. "Questa società ha fatto grossi investimenti - ha detto - ma negli ultimi anni non era mai arrivata ai play-off. Noi siamo riusciti, con un gruppo di ragazzi che mi hanno seguito dall'inizio, a vincere un campionato che all'inizio era impensabile".Altra annotazione tecnica: "Siamo riusciti, anche con i cambi, con il cambiare il modulo durante la partita, a fare la differenza e a vincere il campionato".Un ringraziamento alla tifoseria: "I tifosi sono stati molto vicini alla squadra, molto vicini a noi. Ci hanno sempre sostenuto, sempre incoraggiato. Perciò la serie C è loro, la devono custodire ben volentieri".Circa gli ultimi risultati, con le due sconfitte nella "poule scudetto", è venuta meno l'intensità perché dopo la gara con il Gallipoli la squadra ha un po' lasciato la presa e, inoltre, si è dato spazio a chi aveva giocato meno.