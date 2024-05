Soccer Altamura si qualifica al terzo turno dei play-off

La Soccer Altamura (serie B di calcio a 5 femminile) va avanti. Nell'entusiasmo del pubblico di casa, si è qualificata al terzo turno della corsa dei play-off per la serie A. Ieri, sul parquet della "Cupola", ha superato la Virtus Cap San Michele, di Sammichele di Bari, già incontrata a sconfitta due volte nel corso della stagione regolare. Un derby che si è riproposto anche in questa corsa verso il grande traguardo. Tutto secondo pronostico ma adesso ogni gara fa storia a sé.La Soccer ha vinto 4-2: con reti di Ellen Castro, doppietta di Difonzo e sigillo di Pedroso. Inizialmente in svantaggio (con rete di De Filippis per le ospiti), le ragazze di Tassielli sono state determinate e hanno ripreso subito la prevalenza del gioco, giungendo prima al pareggio e poi al distacco decisivo. Sul 3-1, Colosimo ha accorciato le distanze ma ci ha pensato Pedroso a chiudere i conti.Il terzo turno si giocherà sul doppio scontro di andata e ritorno, in programma il 16 e il 23 maggio. Si attende il comunicato della Soccer Altamura per gli ulteriori dettagli.