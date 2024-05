Completati i lavori dell'aula studio

Sono stati completati i lavori nei locali al piano terra dell'istituto "Viti Maino" in via Ottavio Serena ad angolo con viale Martiri del 1799 per la realizzazione di un'aula studio. Uno spazio che avrà funzione di servizio per la cittadinanza, particolarmente per i giovani.L'Amministrazione comunale e gli uffici del settore lavori pubblici hanno portato a termine una progettualità per l'ammodernamento di una superficie complessiva di 125 metri quadrati e per la dotazione di arredi, per un impegno complessivo di spesa di 250mila euro.Per la gestione dell'aula studio, negli scorsi anni l'Amministrazione comunale - tramite il settore cultura e politiche giovanili - ha partecipato al programma "Luoghi comuni" della Regione Puglia ed è l'associazione altamurana Liber Festival a prendere in consegna la struttura appena realizzata per il progetto "Liber Hub - Gianpiero Zaccaria", in memoria di un giovane architetto prematuramente scomparso.Domenica 19 maggio, alle ore 18.00, l'aula studio sarà inaugurata. "Il Sindaco Vitantonio Petronella e l'intera Giunta - si legge in un comunicato - sono lieti di invitare la cittadinanza a prendere parte all'inaugurazione con cui si darà inizio alle attività dell'aula studio".