Soccer Altamura, le biancorosse tornano alla vittoria

Dopo il pareggio di due settimane fa in casa contro la WFC Grottaglie e la sconfitta rimediata a Chiaravalle che è costata l'eliminazione della Coppa Italia, laritrova la vittoria, superando, in trasferta la, per 5 a 1.Partita subito in discesa per la squadra altamurana che impiega meno di tre minuti per portarsi in vantaggio:ruba palla sull'out di sinistra e con un tiro rasoterra di prima intenzione supera l'incolpevole Esposito. La Soccer cerca subito il raddoppio e si rende pericolosa con un'azione personale di Ogara conclusa con un tiro che il portiere di casa devia in angolo, subito dopo primo pericolo per Russo che, a tu per tu con Gerardi, riesce a mantenere la porta inviolata. Le padrone di casa, con il passare dei minuti, prendono coraggio e al 10' riescono a pareggiare conche chiude uno scambio con Silvetti e supera Russo con un diagonale sul secondo palo. Le ragazze guidate da Vincenzo Tassielli sembrano in difficoltà ma al 18' riescono a riportarsi in vantaggio conche da posizione defilata, dopo aver ripreso un tiro di Plevano ribattuto dalla difesa, mette la palla in rese. Quasi allo scadere ottima opportunità per Pedroso che, sola contro Esposito, non riesce a superarla.La ripresa si apre con una doppia opportunità per la Soccer ma Esposito si salva sia su Pedroso che su Castro, mentre poco dopo il tiro di Carone si stampa sulla traversa. La squadra altamurana, in difesa, non rischia quasi mai niente ma spreca troppo in avanti come all'8' quando Pedroso si invola verso la porta chietina ma, sul più bello, incespica sulla palla. Poco dopo occasione per la Lux Chieti con Cialfi che si presenta a tu per tu con Russo che compie una prodezza, poi Pedroso spazza quasi sulla linea di porta. Le padrone di casa insistono, ma al 17' arriva per loro la doccia fredda: lancio lungo di Russo che pescatutta sola in area, la marocchina controlla e insacca senza problemi. A questo punto, mister Maione si gioca la carta del portiere di movimento che però si rivela controproducente perché al 18'approfitta di un passaggio sbagliato dalle giocatrici di casa e segna a porta vuota. Nell'ultimo minuto di partita c'è gloria anche perche ruba palla nell'area avversaria e, con un gran sinistro da posizione defilata, sigla il gol del definitivo 1 a 5.Insomma, vittoria doveva essere e vittoria è stata per la Soccer che, ancora frastornata da quanto accaduto domenica scorsa contro l'Altetico Chiaravalle, non è riuscita ad esprimere un buon gioco, ma forse era pretendere troppo. In classifica, complice il turno di riposo dell'Altetico Chiaravalle, si porta a tre punti dalla squadra marchigiana e domenica prossima c'è il sempre sentito derby con la Virtus Cap San Michele.: Esposito, Paoletti, Brisichella, Barbetta, Di Renzo, Cialfi, Gerardi, Febo, Malatesta, Nobilio, Silvetti, Epifano. Allenatore: Valentina Maione.: Russo, Lorusso, Maffei, Ogara, Carone, Difonzo, Rinaldi, Plevano, Pedroso, Habib, Castro, Piccolini. Allenatore: Vincenzo Tassielli.: Salvomaria Dubbiosi di Caserta e Federica Grasso di Caserta.: Massimo Albano Strucco di Napoli.: 2'43" pt Difonzo (S), 9'54" pt Di Renzo (C), 17'12" pt Ogara (S); 16'15" st Habib (S), 17'06" st Habib (S), 19'06" st Castro (S).: 1-1, 4-3.: Mobilio, Cialfi, Esposito (C); Pedroso, Ogara (S).