Pro Loco di Altamura: confermati Colonna (presidente) e Clemente (vice)

La Pro Loco rinnova gli organi statutari, confermando il presidente Pietro Colonna e la vice presidente Cinzia Clemente. Di seguito il comunicato dell'associazione turistica altamurana.La Pro Loco di Altamura a seguito delle elezioni per il rinnovo degli organismi statutari avvenute il 21 aprile 2024, che hanno visto la partecipazione al voto di 100 soci su 122 votanti, ha riunito il nuovo direttivo il giorno 6 maggio 2024 per affidare gli incarichi istituzionali. Il Direttivo ha votato all'unanimità la riconferma a Presidente del dott. Pietro Colonna e di Cinzia Clemente come Vicepresidente.Il Presidente di seguito ha affidato nuovi incarichi ai soci eletti e precisamente:Il Presidente ha espresso soddisfazione per la partecipazione dei soci alla vita democratica dell'associazione e anche per la presenza delle donne nel nuovo direttivo. La Pro Loco di Altamura continuerà, come in tutti questi anni, a svolgere il suo ruolo attivo sul piano culturale e turistico con l'obiettivo di accrescere la partecipazione dei cittadini ai tanti eventi che vengono programmati in tutto l'anno e co-partecipare a rendere la nostra città sempre più attrattiva e visitabile da turisti che, negli ultimi anni, sono notevolmente aumentati.Nell'ambito delle proprie attività, domani (11 maggio), alle ore 18.30, è in programma la presentazione del libro "Inseguendo mio padre" (Graus edizioni) con l'autore Paolo Tittozzi.