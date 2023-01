Oggi ricorre la "Giornata Nazionale del dialetto e delle lingue locali, istituita nel 2013 dall'Un ione Nazionale delle Pro Loco italiane (Unpli) con il fine di salvaguardare e valorizzare queste espressioni appartenenti al nostro patrimonio culturale immateriale.Ogni anno, infatti, la giornata dedicata al dialetto e alle lingue locali diventa un'occasione per le Pro Loco di organizzare innumerevoli attività in tutta Italia: dalla raccolta di libri in e sui dialetti, alle testimonianze video e audio, fino a convegni, rappresentazioni teatrali, letture pubbliche di poesie e molto altro.In questo ambito, la Pro Loco di Altamura, il giorno 23 gennaio 2023, nella propria sede in piazza Repubblica 10, terrà, alle ore 18.30, un'iniziativa aperta al pubblico dal titolo: "Serata all'insegna del sapere locale "Ng'ere e 'Ng 'ere" (c'era una volta).