Intelligenza artificiale, un convegno per conoscerla meglio

La Pro Loco di Altamura organizza nella propria sede in piazza Repubblica, il 14 marzo alle ore 18.00, il convegno "Quale futuro - Intelligenza artificiale". Intervengono i due divulgatori altamurani, Pasquale Viscanti e Giacinto Fiore, fondatori della AI WEEK e ideatori di IA spiegata semplice.L'IA rappresenta la nuova frontiera di una rivoluzione tecnologica che già impatta le nostre vite dal punto di vista delle attività produttive, sociali ed economiche. La sua evoluzione, sempre più galoppante, ha aperto nel mondo politico, nel campo delle ricerca scientifica, nel mondo accademico, riflessioni e proposte anche divergenti sulle sue applicazioni e la regolamentazione. Si assiste già a posizioni diverse tra l'Europa e l'America circa applicazioni senza controllo e, per di più, gestita dalle grandi aziende che potrebbero monopolizzare la diffusione a discapito di fasce sociali facilmente marginabili.Altro campo controverso è cosa succede per il mondo del lavoro che, in parte, potrebbe essere sostituito dall'AI con evidente crescita della disoccupazione. Ovviamente, è fondamentale, sin da ora, orientare le scelte industriali, sociali, economiche, verso sempre una più alta formazione che metta nelle condizioni di conoscere e appropriarsi di queste nuove tecnologie e realizzare nuove professioni. Quindi, nuove opportunità da gestire, possibili e non augurabili derive di tecnologia in possesso solo dei grandi gruppi.