Musica... al buio, concerto organizzato da Pro Loco e Unione ciechi e ipovedenti

Torna anche quest'anno la XX edizione della Festa della musica, la manifestazione internazionale che in Italia è promossa dal Ministero della Cultura, dalla Rappresentanza italiana della Commissione Europea, il Dipartimento per le politiche giovanili, ed è coordinata dalla Aipfm - Associazione italiana per la Promozione della Festa della Musica.Anche ad Altamura si celebra la Festa della musica.Stasera, alle ore 19.00, nell'atrio del Simone Viti Maino in via Ronchetti, la Pro Loco di Altamura presenta l'evento "Sogna ad occhi chiusi con la musica" in collaborazione con l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Accompagnati dalle note del maestro Franco De Feo, nel corso della serata si vivrà un momento di musica al buio a cura dell'attrice Cinzia Clemente. Un'iniziativa che fa immedesimare lo spettatore con la condizione di chi è cieco o ipovedente. Quindi un concerto che abbina la musica all'importante obiettivo di raggiungere una reale inclusione.Ingresso libero fino a esaurimento posti.