Murgia vinile: torna la fiera del disco

Nella palestra Cagnazzi in viale Martiri

Torna Murgia vinile, la fiera del disco. Ha aperto i battenti alle 10 e si protrae sino alle 22 nella palestra Cagnazzi, con ingresso libero in viale Martiri.Un appuntamento a cui gli appassionati del "vinile" non possono mancare. Ampia la possibilità di ricercare brani e autori preferiti per collezionisti e appassionati di musica.