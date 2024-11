Pro Loco: una serie di incontri sull'arte e sulla parità

La Pro Loco di Altamura, con il supporto del Consiglio regionale della Puglia nell'ambito dell'avviso "Futura. La Puglia per la parità (seconda edizione), sta proponendo il progetto "Gene-riamo bellezza – accogliamo l'arte e traduciamola in parità". L'originalità del progetto sta nell'uso che si fa dell'arte, cioè non mostra passiva, ma co-creazione; tutto seguito da esperti del settore. Si rivolge a bambini della scuola primaria ed è gratuito.L'obiettivo primario è quello del far comprendere che l'espressione artistica, qualunque essa sia, non ha un genere definito, ma può descrivere i nostri stati d'animo al di fuori degli stereotipi. La scuola primaria "San Francesco" di Altamura, ha accolto con favore l'iniziativa.Ieri il primo incontro con la psicologa Maria Bruna Moramarco (sul tema "Test-iamo la parità") e oggi il secondo con l'artista Dina Dileo (sul tema "L'arte eterica - il Femminile espresso"). Domani appuntamento dalle 8:30 alle 11:30 per un incontro con l'artista Giovanni Carlucci ("L'arte del Materico - il Maschile espresso"). Tutto il progetto si concluderà con l'inaugurazione della mostra delle opere realizzate dai bimbi, il 3 dicembre ore 19:00 in esposizione presso la Pro Loco fino al 15 dicembre 2024.Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla sede in piazza Repubblica 10 o chiamare il numero 080.3143930.