Artista torinese Alberto Lanteri si trasferisce ad Altamura

Il pittore torinese Alberto Lanteri ha deciso di trasferirsi ad Altamura. Ha scelto la città per proseguire il suo percorso artistico, dicendosi innamorato di Altamura. Nelle sue parole i motivi della scelta.Alberto Lanteri dichiaraE' stato un amore a prima vista a cui non avevo volutamente dato importanza. Si, infatti, circa 10 anni fa, quando per la prima volta venni ad Altamura, restai colpito da una forte ventata di piacere, accoglienza e calore umano che poche volte prima avevo avvertito. In verità, quella prima sensazione, volutamente riposta, si rafforzava ogniqualvolta ci pensavo, mi faceva riflettere e ricordare e il ricordo era assai piacevole. La luce, la pietra, quella Cattedrale, i profumi e quella gente semplice e accogliente catturava puntualmente il mio interesse inconscio. Quando Francesco Fiore, mio attuale collaboratore, nel 2016 mi propose di voler organizzare la mia prima mostra a Matera, pareva quasi stessi inconsapevolmente aspettando quel momento, non ci pensai neanche un po' e tornai ad Altamura. L'idea mi piacque molto, Francesco, la sua famiglia, gli amici del Movimento Culturale "Ora" mi accolsero con grande calore, mi sentivo a casa fino al punto da riuscire a dimenticare la mia Torino, sensazione mai vissuta prima ma che attribuii solo al mio solito sentire. "Saxum" nel 2017 a Matera, fu un'esperienza indimenticabile e l'occasione per respirare profondamente questo Territorio, ne apprezzai la genuinità, i colori e la sua profonda Bellezza avvolgente e ispiratrice. I miei ritorni ad Altamura sono diventati sempre più frequenti, con "Tracce" ad Altamura nel 2018 e poi, nel 2019, nell'anno di Matera Capitale Europea della Cultura e la mostra "Leonardo nei Sassi" il mio legame a questa Terra si fece profondo, indissolubile. La collaborazione con Francesco poi, la forte amicizia con la sua famiglia, i tanti amici che lo circondano e la singolare passione per l'arte e la cultura che ci lega da anni ormai, hanno fatto il resto.Quasi non so come sia accaduto, non sono riuscito ancora a razionalizzare per intero la scelta che ho fatto, solo qualche anno fa non l'avrei neanche mai pensato ma oggi è un fatto che mi fa star bene: Altamura mi piace, sono affascinato da questo Luogo e questa sensazione mi rende felice. Credo anche fermamente nell'importante rapporto di collaborazione con Francesco Fiore che dovrà curare tutte le mie faccende organizzative, relazionali e artistiche, le sue idee e la sua singolare affidabilità operativa mi fa proiettare in nuovi progetti. La bellezza di questi luoghi, il profumo del pane caldo nel borgo antico, i piatti della nonna e la storia che si respira ad ogni angolo, danno nuove motivazioni creative utili a nutrire la mia immensa e insostituibile passione per la pittura e per la bellezza.Grazie Altamura.Il commento di Francesco FioreAl Maestro Lanteri la mia più profonda gratitudine per il singolare privilegio riservatomi, sono davvero onorato. Sono felice per la considerazione che il Maestro affettuosamente riserva al Movimento Culturale "Ora" e ai suoi animatori storici. Ma quel che più di ogni altra cosa mi riempie il cuore di gioia è che la nostra Città sia riuscita ad affascinare e ad accogliere colui che inconfutabilmente è uno dei più grandi Pittori italiani. La storia artistica di Alberto Lanteri presenta straordinari riconoscimenti che lo definiscono quale uno dei maggiori interpreti di arte contemporanea di levatura internazionale e la sua residenza altamurana impreziosisce notevolmente la qualità della cifra artistica e culturale murgiana. Come ogni grande riconoscimento, l'incarico che il Maestro mi ha conferito, non può essere un punto d'arrivo ma un avvincente motivo per operare con fiera consapevolezza ancora a favore della cultura e della bellezza. Sono persuaso dalla certezza che Altamura e la sua avvolgente energia favoriranno un futuro luminoso ad un grande Artista che ha scelto la Leonessa di Puglia per scrivere un pezzo della propria meravigliosa storia.Grazie Maestro.