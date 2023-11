Cibo e cultura, la scelta del bello con l'arte in tavola

5 foto Tavola d'artista di Pasquaeleonora Moramarco

Dopo la prima iniziativa che si è tenuta domenica scorsa, anche domenica 12 novembre "I Luoghi di Pitti" organizzano il consueto evento autunnale, "Contaminazioni", giunto alla 19esima edizione. Un appuntamento che presenta il connubio tra arte e cucina, nella storica masseria che è stata trasformata dalla famiglia Moramarco in un rinomato luogo di convivi in cui si celebrano i giorni più importanti e memorabili della vita di ciascuno."Contaminazioni" nasce proprio con l'intento di creare un'esperienza appagante in cui la ricerca del bello è associata al gusto, esaltando i sapori e il "saper fare" (in questo caso, nell'arte) che questa terra esprime. "Pane in tavola" è il tema dell'edizione di quest'anno. Protagonista indiscusso è appunto il re della tavola, l'alimento più democratico e popolare in assoluto, che quest'anno è "servito" su una Tavola d'Artista.Per i partecipanti è possibile ammirare le fasi finali della preparazione del pane con il maestro fornaio Nunzio Ninivaggi, con l'intervento di Damiana Santoro per illustrare il contesto culturale e il legame pane - città e con il racconto della tradizione di mastro Michele. Dopo il laboratorio si tiene il viaggio artistico nella neviera con l'esposizione delle opere nate "per animare la Murgia con azioni", coordinata da Paolo de Santoli."tAvolAd'ArtistA" è la mostra con le "opere chiamate al dono della tavola": Dario Carmentano, Pierluca Cetera, Paolo De Santoli, Donatella DiBisceglie, Vito Maiullari e, novità di quest'anno, la giovane e promettente Pasquaeleonora Moramarco "ospite in casa" con la sua Tovaglia d'artista.Programma:Ore 11:00 inizio del laboratorioOre 13:00 inizio pranzo(per informazioni e prenotazioni 080.3140078).Nelle foto di Antonio Moramarco la "Tavola d'Artista" di Pasquaeleonora Moramarco.