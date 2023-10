Mostra personale dell'artista Saverio Mininni

A partire da oggi e fino al 22 ottobre, all'Abmc - Archivio Biblioteca Museo Civico di Altamura nella sede centrale in piazza Zanardelli 30, viene esposta la mostra di pittura "L'arte come ricerca di sé" di Saverio Mininni. Inaugurazione (vernissage) alle ore 18.30 di stasera, alla presenza dell'artista, con il saluto introduttivo del presidente dell'Abmc Giuseppe Pupillo e la presentazione di Maria Giovanna Ferorelli.Saverio Mininni, altamurano del 1967, si appassiona sin dall'adolescenza alle arti pittoriche e figurative. Dopo il diploma di maturità lavora come designer e inizia a studiare in maniera autonoma le correnti artistiche, i loro maestri, abbracciando subito la Metafisica, la Pop Art, e da ognuno di essi ne trae la sua personale concezione artistica. Dopo un percorso sperimentale durato molti anni, si perfeziona e realizza una tecnica mista unica ed originale creando supporti che donano effetti materici. Le produzioni più recenti fanno riferimento ai tratti espressivi della mitologia greca e latina.La sua pittura è prevalentemente over size, con quadri di 2 metri x 1. I soggetti preferiti sono i classici. Dipinge con una tecnica mista "a fresco", in cui utilizza un amalgama di sua creazione, con cui imprime un effetto materico alle tele. S'ispira agli scultori classici e "traduce" in pittura i loro capolavori. La sua arte è stata oggetto di pubblicazione delle principali riviste del settore. Negli ultimi anni, inoltre, annovera vari riconoscimenti.RiconoscimentiPremio internazionale Vittorio Sgarbi 2021 (finalista)Premio Artista dell'anno Palermo Art expo 2020 (finalista)Premio Internazionale Michelangelo 2021 (finalista)Premio internazionale Maestri a Milano 2021 (finalista)Premio Luxembourg Art Prize 2021 (Museo)Premio Dantebus Roma 2020 (finalista)Maestro d'arte De Agostini editorePubblicazioniAtlante dell'Arte Contemporanea De Agostini 2021Annuario Internazionale di Arte Contemporanea, Mondadori 2021Collana - Premio Vittorio Sgarbi in 6 volumi, EffettoArte editore, PalermoArtisti in Vetrina volume 12, Pagine Editore, RomaGalleria Margotta 1 volume, Pagine Editore, RomaPeriodico ART Now volume nr. 1-2Catalogo dell'Arte Moderna CAM 58, Mondadori 2022