Altamura partecipa alla giornata nazionale del dialetto

In occasione della Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, la Pro Loco conferma la sua presenza sul territorio per valorizzare la cultura locale. Il recupero e la valorizzazione del dialetto rappresentano, da anni, uno degli obiettivi principali dell'Unpli (Unione Nazionale delle Pro Loco Italiane) che ha istituito una Fondazione Nazionale con il riconoscimento del governo, per preservare e promuovere i beni immateriali della nostra cultura.La ricorrenza della Giornata nazionale del dialetto intende evidenziare l'importanza dello stesso come "lingua", ritenuta voce autentica della memoria collettiva, e mira a coinvolgere i giovani, stimolando le loro emotività espressive, attraverso i racconti e la condivisione delle esperienze nelle loro lingue locali."Il 25 gennaio, alle ore 19.00, nell'auditorium della Chiesa del Sacro Cuore, la Pro Loco organizza una serata di musica popolare dal titolo "Cantar di Murgia", con Maria Moramarco, accompagnata da Luigi Bolognese e Francesco Marcello Sette. L'evento è aperto a tutti i cittadini. La serata si aprirà con il saluto del presidente della Pro Loco, Pietro Colonna, e la presentazione a cura di Michele Tota, segretario della Pro Loco Altamura.