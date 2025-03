Presentazione di libri e riviste storiche

Intensa giornata oggi, all'insegna degli incontri e delle presentazioni.Ore 17.30 -, in viale Martiri 1799 - presentazione di "Il delitto di omicidio - stella polare della struttura del reato": il manuale di diritto penale del penalista barese Gianfranco Rotondo.Iniziativa è rivolta a magistrati, avvocati e giuristi ma offre uno spunto di riflessione ad imprenditori e pubblici amministratori nonché a medici ed operatori sanitari, responsabili della sicurezza sul lavoro, operatori di polizia giudiziaria. Interverranno da Cacucci Editore, gli esperti magistrati baresi Giulia Romanazzi, Presidente III sezione penale, riesame e misure di prevenzione, e Alfredo Ferraro dell'ufficio Gip Tribunale di Bari.Dialogheranno con l'autore presso "LiberHub Gianpiero Zaccaria", Stefano Lorusso, medico odontoiatra – che modererà e coordinerà i lavori – Pietro Scalera, medico chirurgo e consigliere OMCeO Bari, e Marco Nuzzi, magistrato ordinario in tirocinio.Il manuale spazia tra le riflessioni dei grandi giuristi del passato – non mancando di richiamare le opere dei locali padri del diritto penale, i professori Moro e Contento – e gli orientamenti della Corte di Cassazione dando luogo ad un'opera completa.L'avvocato Gianfranco Rotondo, barese purosangue ma impegnato in casi di cronaca giudiziaria nazionali, coglie le sollecitazioni della casa editrice Key in Milano – a completare la collana di diritto penale – mixandole con le esperienze professionali maturale anche davanti alla Suprema Corte di Cassazione, madre del diritto vivente.Ore 18.00 -, in piazza Zanardelli 18 - sala GiorgioStoria dei 70 anni della rivista storica e bollettino dell'Abmc "Altamura" e presentazione del numero 65/2024. Intervengono il presidente Giuseppe Pupillo e la consigliera Claudia Mazzilli.Ore 18.30 -, in piazza Repubblica - presentazione del libro di Paolo Tittozzi, dal titolo "Controcorrente" (Graus Edizioni)Paolo Tittozzi nasce a Roma e si trasferisce a Bari, vincitore di concorso come ricercatore presso la Facoltà di Ingegneria dove, in venti anni di attività come dirigente del laboratorio di Idrogeochimica da lui stesso istituito, pubblica numerosi lavori scientifici su importanti riviste settoriali. All'inizio degli anni 2000 fonda la Fondazione Sviluppo Europa, che nel 2009 viene accreditata a Bruxelles presso l'Agenzia Tecnica della Commissione Europea e nel 2010, ottiene il riconoscimento dal Ministero della Cultura, dell'Università e della Ricerca.Ha pubblicato quattro libri: "E non finisce qui"; "Terra promessa"; "Inseguendo mio padre"; "Controcorrente". L'autore dialoga con Pietro Colonna e Vito Giordano."Controcorrente", ambientato nel Risorgimento, è un romanzo che narra i vari episodi storico-politici del Regno Sabaudo e dell'Unità d'Italia attraverso la vita di privata di un giovane medico che rimane fedele al suo "giuramento di Ippocrate" in un periodo in cui ogni uomo viveva in uno stato di mobilitazione militare permanente.