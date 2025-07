Pro Loco: iniziative estive con escursioni e osservazione del cielo

In occasione della Giornata Nazionale delle Pro Loco, prevista per domenica 13 luglio 2025, la Pro Loco di Altamura invita cittadini e visitatori a partecipare a un'interessante visita guidata al Pulo di Altamura e alle grotte di San Michele, accompagnati dalla dott.ssa Donatella Ventura, esperta conoscitrice del territorio. Nel pomeriggio, alle ore 19:30, presso la sede della Pro Loco, sarà proiettato un cortometraggio dedicato alla figura del celebre compositore altamurano Saverio Mercadante, realizzato per valorizzarne la memoria e l'eredità culturale.L'estate culturale della Pro Loco prosegue con un evento speciale nella serata di venerdì 25 luglio 2025, in collaborazione con il C.A.R.S – Centro Altamurano Ricerche Speleologiche. Presso il Centro Visite Lamalunga (Strada Provinciale 157), a partire dalle ore 21:00, si terrà una serata astronomica guidata dal giovane astrofotografo e divulgatore Giuseppe Livrieri. L'iniziativa si aprirà con una visita guidata al Centro Visite, luogo simbolico e sede delle importanti scoperte legate all'Uomo di Altamura. A seguire, dalle ore 22:00 alle 23:00, sarà possibile vivere un'autentica esperienza sotto le stelle: osservazione astronomica con telescopio e puntatore laser, alla scoperta della luna, delle stelle doppie e degli astri colorati. L'evento includerà anche un momento interattivo dedicato all'astrofotografia con lo smartphone, per imparare a catturare la bellezza del cielo notturno in modo semplice ma efficace. Un'occasione unica per unire scienza, natura e divulgazione in una serata coinvolgente, adatta a tutte le età.Orari e modalità di prenotazione sono indicati nei manifesti e sui canali ufficiali della Pro Loco.