Rassegna estiva: concerto dei Tiromancino

In programma venerdì 22 agosto in piazza Don Tonino Bello

Altamura - giovedì 21 agosto 2025 19.04
Per la rassegna estiva "Altamura in festival 2025", domani (venerdì 22 agosto), alle ore 21.00, in piazza Don Tonino Bello, è in programma il concerto dei Tiromancino capeggiati da Federico Zampaglione.

I Tiromancino sono in tour con una serie di date che sono state organizzate per i 25 anni del brano più noto, "La descrizione di un attimo". E il tour è stato ribattezzato "La descrizione di un viaggio". Zampaglione, che si è dedicato anche al cinema in regia, è il volto e l'anima della formazione romana fondata nel 1999.

Il concerto è ad ingresso libero, sino ad esaurimento della capienza. Si prevede una grande affluenza, considerando la notorietà dei Tiromancino.

La rassegna estiva "Altamura in festival 2025" è promossa dal Comune di Altamura; l'organizzazione è a cura di "Piesse management". Il programma integrale della rassegna è pubblicato nella nostra agenda.
