Rassegna estiva: teatro in piazza Matteotti

Sul palco compagnie e cantastorie del territorio

Altamura - giovedì 7 agosto 2025 16.17
Dopo i primi due spettacoli in piazza don Tonino Bello, la rassegna estiva del Comune si sposta in piazza Matteotti con compagnie e cantastorie del territorio. Inizio spettacoli ore 21, accesso libero.

Il programma
- 7 agosto: La Banda degli Onesti in "Fermo di libertà";
- 8 agosto: Donato Emar Laborante in "Tégn sècch ho sete";
- 9 agosto: Edon'é con "Allu ballo dei Sava";
- 7 settembre: Obiettivo Successo in "L'anniversarj de matrimonije";
- 8 settembre: Scout Masci Altamura 1 con "La putènz d la sroje".
