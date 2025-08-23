Concerto di Tiromancino
Ad Altamura successo per il concerto di Tiromancino

In piazza Don Tonino Bello, per la rassegna estiva

Altamura - sabato 23 agosto 2025 17.45
L'evento più atteso della rassegna estiva "Altamura in festival 2025" ha confermato tutte le aspettative: il concerto di ieri sera di Tiromancino, in piazza don Tonino Bello, è stato un successo. Sia per la presenza di pubblico, con spettatori giunti anche appositamente da varie città, sia per la qualità artistica. Tutto molto apprezzato dal pubblico e in particolare dai fan della formazione romana.

I Tiromancino sono in tour con una serie di date che sono state organizzate per i 25 anni del brano più noto, "La descrizione di un attimo". E il tour è stato ribattezzato "La descrizione di un viaggio". Zampaglione, che si è dedicato anche al cinema in regia, è il volto e l'anima della formazione romana fondata nel 1999.

Zampaglione ha cantato tutti i successi della formazione. Poesie in musica che parlano di amore, rimpianti, nostalgie. Tutto il celebre repertorio, da "La descrizione di un attimo" a "Due destini", da "Un tempo piccolo" a "L'amore impossibile".

La rassegna estiva "Altamura in festival 2025" è promossa dal Comune di Altamura; l'organizzazione è a cura di "Piesse management". Il programma integrale della rassegna è pubblicato nella nostra agenda.

I prossimi due appuntamenti, in piazza Don Tonino Bello, alle ore 21, sempre con accesso gratuito, vedono al centro della scena monologhi comici da parte di due volti televisivi conosciuti:
- 26 agosto: Dado porta in scena il cabaret "A tutto tondo";
- 27 agosto: Pinuccio con il suo cabaret "Tuttappost!".

  • Rassegna
  • Estate
