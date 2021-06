Pro Loco, Pietro Colonna rieletto presidente

Cinzia Clemente Vice-Presidente

Tota Michele Segretario

Pappalardo Ferdinando Tesoriere

Montemurno Marcella Welfare e Terzo Settore

Loiudice Marta Rapporto con altre associazioni

Petronella Oronzo Comunicazione- Gestione Sito Web

Mostra Fotografica 70 anni di calcio ad Altamura

Le Vie del Pane e dell'Olio- progetto regionale

Giornata Nazionale della Musica in collaborazione con Museo Archeologico

Festival del Cinema con Formiche Verdi e Obiettivo Successo ( 1-10 luglio 2021)

Giornata Nazionale delle ProLoco "Due Passi in Masseria" (11 luglio 2021)

Il direttivo della Pro Loco di Altamura ha rieletto Pietro Colonna come presidente, dopo le elezioni che si sono tenute lo scorso 13 giugno che hanno visto un'affluenza del 90% dei suoi iscritti.La rielezione come presidente di Pietro Colonna "è il risultato del suo costante e proficuo impegno giornaliero nel promuovere la città e il territorio dal punto di vista culturale, turistico, enogastronomico, ambientale - si legge in un comunicato della Pro Loco - nonché per la sua esperienza in molti campi della vita sociale della città. La presenza della Pro Loco di Altamura ha assunto, in questi anni, un ruolo sempre più evidente nelle iniziative e nel rapporto sinergico con altre associazioni e istituzioni. L'impegno per questo nuovo mandato sarà orientato alla realizzazione di un sistema relazionale in direzione dello sviluppo sostenibile del territorio e della valorizzazione del grande patrimonio culturale, archeologico, paleontologico, ambientale, enogastronomico".Nel quadro generale della programmazione europea, nazionale, regionale, la necessità di una nuova e diversa economia dei territori e delle loro vocazioni è, ormai, uno degli assi portanti della sostenibilità delle città, della mobilità, dell'ambiente.Il nuovo direttivo è così composto:Continuità e rinnovamento costituiscono il nuovo direttivo con un importante equilibrio di genere. Molti sono gli eventi già realizzati e quelli che si terranno nei prossimi giorni.Già realizzati:Prossimi: