Pro Loco: una mostra in memoria di Peppino Dilena

La Pro Loco di Altamura esporrà una mostra di pittura collettiva, dal 18 al 26 marzo 2023, nella propria sede, in memoria dell'artista Giuseppe Dilena, scomparso ad aprile del 2022. Alla mostra collettiva partecipa sette artisti che, come Dilena, da autodidatti vogliono rendere omaggio a un artista umile e molto attivo, soprattutto nel rappresentare storia e paesaggi.Gli artisti che espongono: Vincenzo Capurso; Daniela Denora; Rosa Lagonigro; Angela Lorusso; Michele Pellegrino; Giampiero Pignatelli; Elena Priore. Intendono esprimere con la partecipazione la riconoscenza umana e artistica verso Dilena per quello che ha saputo rappresentare con tutte le sue opere.Scheda biografica - Artigiano, nato nel 1961, sin da bambino, coltiva, da autodidatta, la sua inclinazione. Attento osservatore e fotografo alla ricerca di ispirazione, dal 2000 si dedica esclusivamente all'arte. Ha partecipato a numerose collettive, allestito anche molte personali, oltrepassando i confini appulo lucani, con positivi riscontri anche da parte della critica.Dilena attraversa diverse fasi pittoriche: dai primi approcci degli esordi ad una nuova consapevolezza dettata dalla maturità, tra figurativo ed informale. Sperimenta e spazia tra le tecniche: acrilico, matita, olio su tela, spatola e resina sintetica. Crea anche sculture utilizzando oggetti di scarto, appositamente riciclati.Affronta anche il tema della violenza sulle donne, parlandone anche nelle scuole in collaborazione con la Pro Loco di Altamura.Era soprannominato il" Pittore dell'Angolo" perché esponeva i suoi quadri anche in piccoli spazi della città per parlare d'arte anche alla gente che passava di fretta.