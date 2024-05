Lavori al ponte, ordinanza di chiusura in via Santeramo

Per i lavori ANAS di sostituzione dell'impalcato del ponte della strada statale 96, a partire da oggi e per la durata di 15 giorni, fino al 28 maggio 2024, è in vigore l'ordinanza dirigenziale di Polizia locale n. 04/03/24 che prevede la chiusura temporanea di via Santeramo in Colle, nel tratto compreso tra la rampa di accesso della SS 96 in direzione Matera e la rampa di accesso sulla SS 96, in direzione Bari. Sono stati stabiliti i percorsi alternativi che vengono indicati sul posto da apposita segnaletica.PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE E/O PERSONE, CON MASSA SUPERIORE AI 3,5 TONNELLATE CHE DAL CENTRO ABITATO DI ALTAMURA DEVONO RECARSI VERSO SANTERAMO IN COLLE, IL PERCORSO DA EFFETTUARE È IL SEGUENTE: via Santeramo, via Mura Megalitiche, oltrepassare l'incrocio tra via Mura Megalitiche e via Cassano, per poi arrivare all'incrocio tra via Mura Megalitiche e via Bari e svoltando a destra su quest'ultima, potrà essere raggiunta la SS 96 direzione Gravina in Puglia e Matera e servendosi dello svincolo per Laterza, potranno raggiungere Santeramo in Colle impegnando la SS 96 che sarà resa a doppio senso di circolazione nel tratto interessato ai suddetti lavori;PER I VEICOLI INFERIORI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE E/O PERSONE, CON MASSA INFERIORE AI 3,5 TONNELLATE, IL PERCORSO DA EFFETTUARE È IL SEGUENTE: via Santeramo, via G. Genco, via Golgota, via Custoza, via Castelfidardo, via Giovanni XXIII, via M. Bersaglio, via Cicerone, via Carpentino per imboccare la SS 96 con direzione Bari;PER I VEICOLI CHE PROVENIENTI DA SANTERAMO IN COLLE CHE DEVONO RAGGIUNGERE MATERA O GRAVINA IN PUGLIA DOVRANNO EFFETTUARE IL SEGUENTE PERCORSO: imboccare lo svincolo della SS 96 direzione Bari per km 2+200 sino allo svincolo per Cassano delle Murge, per poi dirigersi su via Foresta Mercadante per km 0+400 ed imboccare la SS 96 in direzione Gravina in Puglia/Matera...".Ferma restando l'importanza dei lavori da eseguire, da cui deriva la necessità di disporre delle modifiche alla circolazione stradale, con la suddetta ordinanza il Comando di Polizia Locale ha stabilito misure in grado di ridurre quanto più possibile i disagi e di ridurre anche gli impatti inquinanti dell'attraversamento di mezzi pesanti nell'abitato.