La Puglia al Salone del libro di Torino

Regione e Teatro Pubblico Pugliese alla principale manifestazione letteraria italiana per promuovere l'editoria pugliese con uno stand istituzionale, 39 case editrici, oltre 50 presentazioni e una mostra dedicata agli illustratori. Ancora una volta la Puglia al Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma da oggi al 13 maggio 2024 e intitolato Vita immaginaria, con uno stand istituzionale e la presenza di 39 case editrici, un calendario con oltre 50 presentazioni e una mostra dedicata a illustratori pugliesi. Lo stand della Regione Puglia, realizzato con Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura nell'ambito di Parole a sistema, linea d'intervento per lo sviluppo e la valorizzazione dell'editoria pugliese, in collaborazione con APE – Associazione Pugliese Editori, si sviluppa in un'area complessiva di 200mq.Lo stand Puglia ospiterà anche una mostra - parte integrante dell'allestimento - che riunisce le tavole di 35 illustratori pugliesi protagonisti, sempre con Regione Puglia, a Bologna Children's Book Fair 2024, fiera dedicata all'editoria per bambini e ragazzi. Infine come di consueto lo spazio incontri dello stand istituzionale propone un programma molto ricco di presentazioni.Tra queste, domenica, alle ore 12.00 presentazione video e catalogo della mostra "A lezione di libertà. Tommaso Fiore, umanista e meridionalista, tra etica e politica" a cura del Consiglio Regionale della Puglia - Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale Teca del Mediterraneo. La mostra è stata realizzata in occasione dei 50 anni della morte dell'intellettuale e meridionalista altamurano.