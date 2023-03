Grazie al libro la donazione di cinque defibrillatori

Dal libro all'azione di responsabilità sociale. Con la raccolta fondi del libro "Ti racconto Altamura" realizzato dagli alunni della classe 2^ B della scuola secondaria di primo grado "Tommaso Fiore" dell'Istituto comprensivo "San Giovanni Bosco - Tommaso Fiore", verrà effettuata oggi - presso la scuola - la donazione di cinque defibrillatori a beneficio di istituti scolastici e di associazioni sportive locali.Venti ragazze e ragazzi, coordinati in un pregevole progetto didattico, hanno compiuto un "viaggio" narrativo che ha consentito loro di conoscere in modo approfondito tante pagine di storia cittadina che, inoltre, sono state trasposte sotto forma di fiaba. Un progetto che ha abbinato conoscenza e scoperta delle proprie radici, ripagato da tanto entusiasmo.Da oggi parte la seconda fase. La vendita delle copie del libro aveva lo scopo di acquistare defibrillatori semiautomatici e di effettuare appositi corsi di formazione di primo soccorso. Missione compiuta. In collaborazione con l'associazione Amici del cuore, con la presentazione in programma stasera alle ore 18.45 (vedi locandina), si raccolgono i frutti dell'impegno sociale.