Un premio a Roma per il libro dei soprannomi di Altamura

Il "Libro dei soprannomi di Altamura", a cura di Vito e Giuseppe Ciccimarra, edito dall'associazione "Altamura ieri" in collaborazione con Confconsmatori per la rassegna "Libro a km 0", sarà premiato il 5 dicembre a Roma come finalista del concorso nazionale "Salva la lingua locale 2025". Il premio è organizzato dall'Unione delle Pro Loco italiane. Sono tantissime le opere pervenute in concorso: i vincitori otterranno i loro meritati riconoscimenti nella sede del Campidoglio.Il libro è formato da 340 pagine, contiene 1800 soprannomi arricchiti dalla spiegazione di come sono nati e oltre 500 foto storiche dei soprannominati. Disponibile presso le librerie e le edicole e presso le associazioni Altamura ieri e Confconsumatori. Un lavoro certosino condotto dai due autori, ricco di aneddoti sulle persone. Un libro ricco di particolari e dettagli in cui i soprannomi identificano le famiglie perché nel linguaggio colloquiale di un tempo, prevalentemente dialettale. Soprannomi derivanti da provenienze geografiche oppure da aspetti fisici, lati caratteriali o ancora indicazioni di luoghi e mestieri.Il volume sui soprannomi è molto ricco di notizie su Altamura e sugli altamurani.