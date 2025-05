In un libro tutti i soprannomi altamurani

Il 24 maggio, nell'auditorium del Sacro Cuore a partire dalle ore 18,30 verrà presentato il "Libro dei soprannomi di Altamura" a cura di Vito Ciccimarra e di Giuseppe Ciccimarra, edito da "Altamura ieri", in collaborazione con Confconsumatori per la rassegna "Libro a km 0". Con la prefazione del sindaco Vitantonio Petronella, postfazione di Tommaso Cardano e poesie di Vito Ciaccia.Il libro è formato da 340 pagine, contiene 1800 soprannomi arricchiti dalla spiegazione di come sono nati e oltre 500 foto storiche dei soprannominati. Disponibile presso le librerie e le edicole e presso le associazioni Altamura ieri e Confconsumatori.Un lavoro certosino condotto dai due autori, ricco di aneddoti sulle persone. Un libro ricco di particolari e dettagli in cui i soprannomi identificano le famiglie perché nel linguaggio colloquiale di un tempo, prevalentemente dialettale.