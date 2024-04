Le vie del colonialismo ad Altamura: due iniziative dell'ANPI

Il 4 Aprile 2024 la Sezione ANPI di Altamura ospita lo storico Francesco Filippi in due iniziative dedicate al tema del Colonialismo italiano in Africa. La mattina presso l'aula magna dell'ITES Genco, alle ore 9.00 si terrà un incontro - concordato con il Dirigente Leonardo Campanale - in cui lo storico incontrerà alcune classi dell'Istituto accompagnate dai relativi docenti, in particolare coordinerà l'incontro il Docente di Storia dell'Istituto Antonio Fiore e la sera, presso l'ex Conservatorio Santa Croce, alle ore 18,30 per una iniziativa aperta al pubblico in cui si parlerà del tema a partire dalla presentazione del libro dell'autore "noi però gli abbiamo fatto le strade". Francesco Filippi sarà introdotto da Pino Lomurno dell'Anpi sezione di Altamura mentre dialogherà con lui Piero Castoro docente di Storia e studioso del tema.L'iniziativa è stata voluta dalla sezione ANPI di Altamura e segue il lavoro sul Colonialismo svolto dal gruppo, a partire dalla toponomastica della città, come tante altre città d'Italia, che ha interi quartieri dedicati a località o battaglie sanguinose o eccidi riguardanti il Colonialismo italiano in Africa, una storia dimenticata o non raccontata con obiettività negli anni passati e che invece rivela tutta le falsità celate dietro l'immagine di "italiani brava gente" a scapito delle popolazioni africane.Il 5 Aprile il prof . Filippi farà visita al Campo65 che ha ospitato nel tempo anche prigionieri catturati in Africa in diversi periodi. Il pomeriggio del 5 sarà invece a Ruvo per una iniziativa aperta al pubblico presso la biblioteca comunale, a cura della sezione ANPI di Ruvo. Per l'occasione ANPI Altamura ha ristampato l'opuscolo sul Colonialismo Aiutiamoli a casa loro, realizzato lo scorso anno e distribuito durante una passeggiata attraverso le strade del colonialismo della città, realizzata proprio il 25 Aprile dello scorso anno, con un folto gruppo di cittadini di Altamura e anche qualche turista curioso capitato per caso.L'opuscolo contiene le schede che descrivono il significato vero di quei nomi dati alle strade, di luoghi o di quelle battaglie per rendere giustizia e verità sulla storia rimossa del Colonialismo italiano, un'amnesia storica con cui dobbiamo fare i conti. L'opuscolo sarà messo a disposizione anche degli alunni delle scuole che che lo richiederanno.