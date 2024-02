Storia e sapori: Altamura alla Bit di Milano

In vetrina i prodotti tipici. Presentato il documentario su luoghi memoria

Inizia oggi la Borsa internazionale del turismo (Bit) di Milano, il salone internazionale specializzato, in programma sino al 6 febbraio.Nel calendario degli eventi riguardanti la Puglia, è inserita anche Altamura. Martedì 6 febbraio, alle 12:00, sarà proiettato il documentario "Uomini di Altamura. Memorie da un campo di prigionia" (Rai Storia) realizzato nel Campo65 e nei luoghi della memoria delle guerre, alla presenza del sindaco Vitantonio Petronella e del dirigente del IV Settore del Comune di Altamura, Berardino Galeota.Nella stessa giornata, alle 13:00, ci sarà la degustazione della "Zuppa di Lenticchie di Altamura IGP con crostoni di Pane di Altamura DOP e sbriciolata di salsiccia a punta di coltello", in collaborazione con Taste&Tour in Masseria - Rete Masserie Didattiche di Puglia. Chef: Giuseppe Pedone, Masseria Tenuta Pinto; esperto di filiera arte bianca: Michele Saponaro, Consorzio Pane di Altamura Dop; esperto filiera legumi: Consorzio Lenticchia di Altamura IGP; storyteller: Nick Difino.