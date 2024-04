Turismo lento, in Puglia itinerari per 2000 chilometri

L'offerta pugliese di vacanze su due ruote è pronta a fare un altro passo in avanti. Quest'anno, infatti, per la prima volta, l'Assessorato Regionale al Turismo / Pugliapromozione, insieme ad Asset (agenzia regionale alla mobilità), Anci Puglia e agli operatori pugliesi del settore bike, parteciperà col proprio stand alla Fiera del Cicloturismo, che si terrà a Bologna dal 5 al 7 Aprile 2024.La Regione ha reso noto che l'iniziativa della Puglia in fiera a Bologna per il turismo su due ruote mette in rete più interlocutori della filiera della bicicletta e fa riferimento al turismo lento e sostenibile, partendo da un patrimonio pugliese ditra passaggi naturali, benessere all'aria aperta e scoperta delle aree interne, particolarmente nei mesi di aprile, maggio, la seconda metà di settembre e ottobre. Gli obiettivi sono aumentare la quota dei cicloturisti che scelgono il nostro territorio, promuoverne le bellezze in modo attivo e sostenibile, presentare pacchetti e servizi, ispirando i cicloturisti per le loro vacanze, intercettare anche un nuovo pubblico sempre più specializzato nel settore bike e aumentare l'esposizione del marchio Puglia.A tal proposito, si segnala che Anci Puglia ha promosso la rete di Comuni "Pedalare per viaggiare" e avviato un'azione di coordinamento tra le amministrazioni comunali aderenti, per sviluppare la mobilità dolce ed il cicloturismo su tutto il territorio regionale.