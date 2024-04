Doppia tappa del Touring club italiano ad Altamura

Il Touring Club Italiano riaccende i riflettori su Altamura. Domenica 7 aprile e domenica 5 maggio ad Altamura, gruppi di soci trascorreranno la giornata approfondendone la conoscenza seguendo i percorsi della storia, delle tradizioni, della identità federiciana. La Cattedrale, il Museo archeologico, i claustri simbolo del centro storico, i forni a legna e il primo pane Dop d'Europa sono i principali riferimenti delle visite.L'iniziativa è organizzata dal viceconsole regionale Luciana Doronzo che ha dovuto prevedere un secondo appuntamento nella prima domenica di maggio proprio per l'elevato numero di persone che hanno manifestato interesse per essere presenti ad Altamura. Non mancheranno, inoltre, degustazioni di specialità della ricca offerta gastronomica locale.