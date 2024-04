Sport e turismo: adesione al progetto "Pedalare per viaggiare"

Dal 5 al 7 aprile si è tenuta a Bologna la Fiera del Cicloturismo, terza edizione, per promuovere le "vacanze in bicicletta". Il Comune di Altamura ha aderito alla missione promozionale di Anci (Associazione nazionale dei Comuni) della Puglia, nell'ambito del progetto "Pedalare per viaggiare".Il progetto si propone vari obiettivi e tra questi:promozione di manifestazioni sportive legate al movimento di appassionati della bicicletta;percorsi per il turismo ciclo – sportivo;attuazione di politiche di valorizzazione delle strutture turistico-ricettive, enogastronomico, artistico e culturale, con il supporto e la collaborazione della Regione Puglia, della Città Metropolitana di Bari e delle Province;programmazione di eventi legati all'attività motoria al fine di migliorare il benessere fisico e sociale delle proprie comunità e al fine di vivere più intensamente gli spazi urbani.L'adesione del Comune di Altamura è avvenuta con delibera della giunta Petronella del 14 febbraio scorso.Alla fiera del cicloturismo hanno partecipato l'assessore allo sport e al tempo libero Michele Mirgaldi e il consigliere comunale Filippo Ragone. Un'utile opportunità per conoscere le realtà regionali e nazionali che utilizzano il cicloturismo come mezzo di scoperta sostenibile del proprio territorio. In particolare la Puglia presenta numerosi percorsi che attraversano il Gargano, il Parco nazionale dell'Alta Murgia, la Valle d'Itria e il Salento.