Beni culturali a sistema con un progetto di valorizzazione

Sabato 16 marzo, alle ore 10.30, nel Multicinema teatro Mangiatordi in via Catalano 25, si terrà un importante incontro sulla valorizzazione integrata del sito dell'Uomo di Altamura e della Cava dei dinosauri in cui verranno presentati:- il progetto elaborato dalla Fondazione Fitzcarraldo;- il protocollo di intesa per la realizzazione, la valorizzazione, la gestione e la promozione del patrimonio culturale e paleontologico di Altamura ("Polo di Altamura").Il protocollo, approvato dalla giunta comunale e da quella regionale, prevede la sottoscrizione del Comune, della Regione Puglia, della Città metropolitana di Bari e del Parco nazionale dell'Alta Murgia. Con l'intesa, si intende formalizzare la creazione della rete delle istituzioni pubbliche, mettendo a sistema tutti i principali beni culturali di Altamura, al fine di attivare collaborazioni tra gli enti territoriali coinvolti e con le Amministrazioni centrali, in primis il Ministero della Cultura. Il progetto della Fondazione Fitzcarraldo, già illustrato in una seduta del Consiglio comunale, consiste in uno studio approfondito che analizza diversi indirizzi progettuali, soluzioni alternative potenziali, quadri economici degli interventi ed affronta tutti i temi e conseguenti effetti, su scala urbana e territoriale, dei possibili interventi di valorizzazione dei principali beni culturali della città.Con l'evento pubblico del 16 marzo l'Amministrazione intende presentare il progetto alla comunità locale e agli operatori del settore nonché gli indirizzi e le strategie da attivare per mettere a sistema i beni culturali e turistici.L'incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del sindaco Vitantonio Petronella e dell'assessora alla cultura e al turismo Angela Miglionico. Seguirà l'illustrazione tecnica del progetto, da parte di Luca Dal Pozzolo (Fondazione Fitzcarraldo) e Michele Cirillo (Fitzcarraldo Engineering); quindi gli interventi dei rappresenti di Regione, Città Metropolitana e Parco dell'Alta Murgia. Modererà Onofrio Bruno.