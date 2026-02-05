Patrimonio culturale immateriale: si aprono le iscrizioni

La Regione Puglia ha pubblicato un avviso per presentare proposte di iscrizione di beni, saperi, pratiche e tradizioni della cultura pugliese nell'Inventario regionale del Patrimonio Culturale Immateriale. Dal 2 febbraio al 30 giugno 2026, le comunità pugliesi titolari di beni culturali immateriali potranno presentare un'istanza per consentire il riconoscimento di tali beni come elementi identitari della cultura del nostro territorio.L'Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale della Puglia, istituito con Delibera di Giunta regionale n. 510/2025, rappresenta uno strumento fondamentale per la tutela, la valorizzazione e la trasmissione alle future generazioni di usi, pratiche, espressioni, conoscenze e competenze che costituiscono e rendono riconoscibile l'identità culturale della Puglia in Italia e nel mondo.L'Inventario regionale, coordinato dalla Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia, è articolato nelle cinque macro-sezioni previste dall'art. 2 della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, che comprendono:1) le tradizioni ed espressioni orali, fiabe e favole, incluso il linguaggio;2) le arti dello spettacolo;3) le consuetudini sociali, riti ed eventi festivi;4) i saperi e pratiche sulla natura e l'universo;5) l'artigianato tradizionale.Vi rientrano, a titolo d'esempio: i dialetti e le lingue minoritarie; gli archivi e le raccolte documentali; le bande della tradizione musicale, i componimenti e le danze della tradizione; i rituali festivi legati al fuoco, i carnevali, le feste patronali e i riti della settimana santa; le produzioni artistiche e/o artigianali legate alla storia e le pratiche della tradizione rurale e pastorale; le lavorazioni dei materiali tipici e le preparazioni alimentari tipiche della tradizione gastronomica locale.L'Inventario sarà consultabile in formato digitale attraverso le piattaforme CartApulia e Puglia Digital Library, per garantire la massima visibilità e accessibilità dei beni immateriali riconosciuti. Per informazioni e dettagli tecnici sulla procedura, i criteri di partecipazione e la modulistica sono disponibili sul portale istituzionale del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia.