Altamura celebra Santa Maria Assunta

Altamura celebra la festa popolare di Santa Maria Assunta, a cui è dedicata la Cattedrale.Alle 19.00, in Cattedrale, è prevista la messa presieduta dal vescovo Giovanni Ricchiuti. A seguire, la processione. La tradizionale festa di Ferragosto non è patronale (la patrona è Sant'Irene che si celebra il 5 maggio) ma, visto il periodo, la città è maggiormente affollata, in concomitanza con il ritorno in città dei discendenti delle famiglie di origine (nel tempo emigrate in altre regioni o all'estero).Ad occuparsi dell'organizzazione è l'associazione "S. Maria Assunta e S. Irene", affiancata dalle parrocchie "S. Nicola dei Greci" e "Cattedrale", con il patrocinio del Comune.Un po' di storia"Sanda Marì", così come ancora si dice nella forma dialettale, era una data importante per gli altamurani e segnava uno spartiacque nel calendario cittadino nelle abitudini sociali e di lavoro. Era il giorno in cui si chiudevano e si aprivano contratti ed affari, soprattutto nel campo agricolo. Oppure era il giorno in cui si saldavano i conti arretrati e si pagavano gli affitti. Significati sociali che ora non ci sono più.