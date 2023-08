Madonna del Buoncammino: Altamura rinnova il suo affetto

Dopo i clamori di ieri, legati ai rituali della tradizione, la città si riappropria del senso vero e autentico del legame alla Madonna del Buoncammino: la devozione.Tanto oggi si parla (e si parlerà) dell' asta dei record, aggiudicata a 57mila euro al gruppo "Amici Altamura Calcio" . Così come tanto si dice dell'episodio avvenuto durante la processione, all'arrivo della statua della Madonna sul carro dei bambini in piazza Unità d'Italia: ci sono stati attimi da brividi, circa mezzo minuto, quando alcuni addobbi hanno preso fuoco per le scintille dei bengala accesi subito dopo l'Ave Maria di Schubert. Il fuoco si è spento da solo e in parte con il pronto intervento con un estintore, così l'incidente si è presto concluso senza alcuna conseguenza né danno alla statua o al carro. Come da tradizione, inoltre, ieri si è tenuta anche la "cavalcata" (sfilata di cavalli) che si è svolta in modo regolare.Tutto questo con grande partecipazione popolare, come sempre, sino alla deposizione della statua della Madonna con il bambino in Cattedrale dove resterà quattro settimane, sino al 17 settembre, giorno in cui verrà riportata al santuario in processione penitenziale, a spalla. Prima del "saluto" del 17 settembre, il 9 e il 10 settembre si terrà la festa che si preannuncia "pirotecnica" (stavolta sì, i fuochi e gli effetti speciali vanno più che bene) per spettacoli ed eventi da programmare, grazie all'ingente offerta dell'asta.In Cattedrale saranno settimane intense con la preghiera comunitaria e con le messe celebrate dalle singole parrocchie con le rispettive comunità. La preghiera alla Madonna che indica la via, a cui si chiede di farsi protettrice del cammino - non solo in senso materiale del viaggio ma come "cammino della vita" - è il momento più significativo di questa solenne presenza nella chiesa principale di Altamura. Ora la preghiera e il silenzio devono prendersi tutto lo spazio.