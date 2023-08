Buoncammino: da record l’asta della bandiera

Un'edizione da record dell'asta della bandiera: il vessillo dell'associazione di Maria santissima del Buoncammino è stato aggiudicato per la somma di 57.000 euro al gruppo Amici Altamura calcio.Numerosi i rilanci. La quotazione finale ha avuto un'impennata per le offerte di raggruppamenti (famiglia Schiavarelli; amici altamurani; autotrasportatori altamurani; gruppo Altamura calcio; ecc.) sino a quella definitiva.Si prospetta, quindi, una grande festa per il 9 e il 10 settembre visto che l'introito economico dell'asta è la principale forma di finanziamento.